Анализатори: Радев се опита да се разграничи от Пеевски, има свръхочаквания към него

"Алианс за права и свободи" получи третия мандат за съставяне на правителство от президента Румен Радев и веднага го върна неизпълнен.

Политологът Теодора Йовчева е на мнение, че вече ясно е заявено, че в рамките на този парламент никой не търси мнозинство. “Жестът на президента да даде третия мандат на АПС беше разграничение от Пеевски", добави политологът в предаването "България сутрин".

Бившият евродепутат и политически анализатор Петър Витанов се съгласи с думите на Йовчева и добави, че опциите на президента не са били партии, които са в управленската конфигурация.

"Разломът "завладяна държава" става по-сериозен от всички други проблеми. Президентът се позиционира в този проблем", посочи Йовчева.

Очакванията към президента

Витанов каза, че има свръхочаквания към президента Радев като човека с най-висок политически рейтинг в държавата, а причината за това е политическата криза. "Очевидно е, че партиите не могат и не са способни да решат, независимо каква е конфигурацията", каза бившият евродепутат пред Bulgaria ON AIR.

И Витанов, и Йовчева са на мнение, че ако Радев е решил да слиза на политическата сцена, е логично да го направи преди избора на служебен премиер. Според Йовчева е невъзможно Радев да спечели мнозинство, а ще му се наложи да прави коалиция.

Политологът е на мнение, че е време политическите партии да поемат друг вид реторика, която да не води до отблъскване на избирателите, а да дава ясна насока", подчерта тя.

"Сканиращите устройства са димка. Надявам се тя да не се реализира. Това създава друг тип съмнения. Ако не могат да минат към машинно гласуване, поне да оставят нещата такива, каквито са", отбеляза Витанов.

