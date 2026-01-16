Сигналите ви: Луканки, яйца, салати... с изтекъл срок и опасни за консумация

Търговските „магарии“ край нямат, както става ясно от изпратените сигнали към отговорните институции в платформата на Helpbook.info.

Наш потребител опитал една-единствена мида от салата, която закупил от известна търговска верига. Последствията били повръщане и отпадналост часове наред, ясно е къде щеше да се озове, ако беше изял цялата порция. (целият сигнал - тук)

Сигнализираха ни за различни видове колбаси с изтекъл срок в хранителен магазин намиращ се в град Бяла Слатина. Няколко дни по-късно колбасите не били премахнати, а продължавали да си стоят, чакайки продажба. (целият сигнал - тук)

Получихме сигнал и за неправилно съхранение на колбаси в магазин за месни продукти.

„В обекта се продават сурово-сушени колбаси (суджуци и луканки), изложени без опаковка, окачени над хладилните витрини, в открито пространство с възможен достъп от клиенти. Така има опасност от замърсяване на продуктите. Моля да бъде извършена проверка!“ (целият сигнал - тук)

Опитите за измама също не са рядкост: „Продават яйца с изтекъл срок на годност, но редактирани с химикал от 2025 към 2026 г. Казах им на информация и им показах снимка, а те казаха че това бил баркода.“ (целият сигнал - тук)

Хитруванията не се отнасят само за хранителни продукти: „Купих суичър за 29.90 лв. Прибирайки се вкъщи и подарявайки го на синът ми той видя, че етикетът е прилепен и не е заради това, за да има цена в лева и евро. Горната цена е с 10 лв. разлика от тази на оригиналния етикет. Моля, да обърнете внимание“ (целият сигнал - тук)

Ако видите нередност, проблем, с който се сблъсквате всеки ден и искате да подадете сигнал - направете го онлайн в HelpBook.info! Платформата на Investor Media Group ще ви даде възможност не само да придадете гласност на проблема, но и да изпратите сигнал до отговорните институции.