IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 93

Протест в София в подкрепа на антиправителствените демонстрации в Иран СНИМКИ

Около 3000 души са арестувани по време на последните протести там

16.01.2026 | 16:45 ч. 8

Снимка: Димитър Кьосемарлиев

Снимка: Димитър Кьосемарлиев

1 / 8

За пореден ден граждани се събраха на протест пред иранското посолство в София в подкрепа за антиправителствените демонстрации в Иран.

Участниците осъдиха репресиите, настояха за смяна на режима и изразиха тревога от прекъснатите комуникации в Иран.

Демонстрантите отново настояха за смяна на режима, описвайки ситуацията като диктатура. Подчертаха, че случващото се в Иран е революция, а не просто протест.

Около 3000 души са арестувани по време на последните протести в Иран, според данни на служители на силите за сигурност, цитирани от иранската информационна агенция Tasnim.

Интернетът в Иран е почти напълно спрян. Достъп до сателитни услуги като Starlink имат малцина. Това информационно затъмнение прави ситуацията още по-неясна и опасна за жителите. Иранският президент обвини САЩ и Израел в опит за създаване на хаос, определяйки протестите като „бунтове на терористи“.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Иран протест София
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem