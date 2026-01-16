Протест в София в подкрепа на антиправителствените демонстрации в Иран СНИМКИ

Снимка: Димитър Кьосемарлиев 1 / 8 / 8

За пореден ден граждани се събраха на протест пред иранското посолство в София в подкрепа за антиправителствените демонстрации в Иран.

Участниците осъдиха репресиите, настояха за смяна на режима и изразиха тревога от прекъснатите комуникации в Иран.

Демонстрантите отново настояха за смяна на режима, описвайки ситуацията като диктатура. Подчертаха, че случващото се в Иран е революция, а не просто протест.

Около 3000 души са арестувани по време на последните протести в Иран, според данни на служители на силите за сигурност, цитирани от иранската информационна агенция Tasnim.

Интернетът в Иран е почти напълно спрян. Достъп до сателитни услуги като Starlink имат малцина. Това информационно затъмнение прави ситуацията още по-неясна и опасна за жителите. Иранският президент обвини САЩ и Израел в опит за създаване на хаос, определяйки протестите като „бунтове на терористи“.