Кризата с боклука през погледа на кмета на "Слатина": Наваксваме!

Кметът на "Слатина" Георги Илиев коментира кризата с боклука в района и изрази оптимизъм, че ще наваксат изоставането със събирането му.

"Аз, от моята камбанария на районен кмет, в чиито пълномощия и задължения не е да се занимава със сметосъбирането, бих се доверил на мнението на човека, който е изпълнявал тази функция като кмет на града ни. А и това са думите, които разбирам и от Терзиев. Става въпрос наистина за хора, които са се опитали едва ли не да извиват ръцете на града и на гражданите, давайки оферти, които са немислими сами по себе си", каза Илиев пред Bulgaria ON AIR.

Илиев отбеляза, че в последните дни в район "Слатина" вече се наблюдава осезаемо подобрение.

Причината за това е включването на допълнителна техника, която е била договорена още през миналата година, но реално е започнала да работи едва сега.

По думите му в момента се работи интензивно по разчистването и има реални очаквания гражданите да усетят трайна промяна още в рамките на следващата седмица.

Според него проблемът не е просто в имената на фирмите, а в огромния финансов и технически капацитет, който този бизнес изисква, както и в сериозните икономически интереси, свързани с него.

По повод сигналите за незаконно сметище в района Илиев обясни, че става дума за предварително обявена временна площадка с големи контейнери, предназначена за организирано извозване на отпадъци.

