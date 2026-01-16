Софиянски: Развитието на България се концентрира във все по-малко хора

Вече се очаква името на служебния премиер и датата за предсрочните избори.

"Хората очакват честни и прозрачни избори. Такива ще има, ако хората от протестите и гражданските организации се организират за независимо наблюдение на изборите", каза бившият кмет на София Стефан Софиянски пред Bulgaria ON AIR.

Той изрази позицията си, че получилите мандат за съставяна правителство е трябва да предложат хора, които да поемат отговорност, въпреки че парламентът изглежда изчерпан.

Софиянски припомни, че двата мандата на Румен Радев преминаха в условията на противопоставяне: "Трябваше да обединява, това ще натежи в надеждите на хората, че нещо ще стане".

Бившият служебен премиер определи партиите в парламента като хамелеони - веднъж се карат, следващ път са заедно.

"Комунистите бяха във всяка правителство. Дори и партиите със значка за десни, водят лява политика. Въпросът е на цифри, непрекъснато расте делът на БВП, който държавата разпределя. Развитието на държавата се концентрира във все по-малко хора. Двама-трима разпределят БВП", убеден е Стефан Софиянски.

Вижте целия разговор във видеото