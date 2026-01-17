Бащата на Сияна разкри повече за движението: Дошло е времето да действаме

Николай Попов разкри какъв ще е механизмът на работа на движението, което ще оглави. Той вече заяви, че няма да участва в листи на партии на предстоящите предсрочни избори. Бащата на Сияна е събрал екип, в който влизат както утвърдени експерти, така и млади хора. Ето какво сподели той в социалните мрежи:

"Вече започнах да чувам призиви, че съм нерешителен и че трябва да направя нещо различно от натиск и вдигане на шум. Не. Напротив. Толкова решителен съм, колкото бях, когато започнах тази битка. Когато се изправих срещу строителната, транспортната и медицинската мафия. Толкова решителен бях и когато се изправих срещу адвокатската мафия, корупцията в съдебната система и още много битки, които започнах заедно с вас.

Няма да се откажа и този път. И днес съм решителен по същия начин.

Не страхувам от никого - нито от политиците, нито от техните “приятели” мафиоти. Те вече ми взеха най-скъпото. Няма да играя по свирката на нито един политик и партия. Много по-силен съм от тях.



Успях да събера екип от хора. Млади и перспективни, заедно със зрели и опитни хора от всички сфери на обществения живот. Това е разумният баланс. Нашите червени линии ще са предварително поставени и ясно написани. Няма да работим със заклинания и фалшиви обещания. За всеки ресор от обществения живот ще има ясно поставени цели и задачи за реформи. За всяка сфера ще има водещ експерт, който ще отговаря за комуникацията с вас. В реално време, чрез специално приложение, ще можете да комуникирате с хората от движението. Вие ще поставяте темите и заедно ще търсим решенията.

Физически не успявам да прочета и отговоря на всички съобщения. Те са хиляди. Затова моите съмишленици ще работят заедно с мен, за да ви чувам всеки ден. Не искам никакви облаги от тази си дейност. Всичко, което правя, е моя кауза и мой дълг. Ако замълча и не променя нищо, значи Сияна просто си е отишла. Всичко, което правя, ми дава сили да продължа. За мен друг път няма. Няма ден, в който хора да не ме спират на улицата с подкрепа и призив за действия.

Смятам, че няма връщане назад и че всичко това е знак от съдбата - дошло е времето да действаме.

Събитията от последните месеци са живото доказателство за това. Как ще продължим и дали трябва да бръкнем в кошера на политиците – ще кажете вие".