На "Сурва" сурвакат яко с цените: 38 евро за тарелка със скара

17.01.2026 | 15:50 ч.
От главозамайващи цени на фестивала "Сурва" в Перник се оплакаха посетителите на града. 

След като България прие еврото, "Сурва" е преминала към европейския стандарт, като цените на гозбите надминаха тези на най-големите фестивали в Европа.

"Повече нема да им стъпим на тази Сурва в Перник….. Тарелка със скара за двама човека – 38 евро. Обирджийство… Започна посещението със скандал по пернишки!", оплака се Димитър Кацарков във Facebook.

Мъжът твърди, че си е поръчал две наденици, пърленка, едни картофки, една люта чушка и пикантна разядка със сирене.  За тази сума е платил космическите 38 евро.

"Шест кюфтета, три наденици, три малки наденички, щипка кисело зеле щипка, щипка царска туршия - 60 евро", сигнализира друг читател на "ЗаПерник". 

Според регионалното издание темата с цените на фестивала е основната тази вечер на откриването.

Плескавиците вървят по 7-8 евро, една червена чушка е 2 евро, а газирана вода е по 2 евро.

Фестивалът "Сурва" в Перник ще продължи две седмици. На откриването вчера в мемориалния комплекс на площада пяха "Джипси Кингс". Билетите за тях се оказаха по-евтини от надениците - само 10 евро, но са разпродадени за час, веднага след като бяха пуснати.

