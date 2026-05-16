Изкуственият интелект вече се използва масово - въпросът е как и доколко ефективно

Европа е поставена пред предизвикателство

16.05.2026 | 20:15 ч. 8

Публичният сектор отдавна не страни от изкуствения интелект. Това показват данните от ново проучване на Института за икономическа политика, посветено на темата за внедряването на изкуствения интелект. Повече за изследването и тенденциите в областта разказа изпълнителният директор на Института Ясен Георгиев в ефира на Money.bg.

"Установихме, че въпреки схващането, че публичният сектор винаги изостава, по-муден е, по-консервативен във възприемането на новите технологии, имаме т.нар. "острови на отличие. Тоест има някои институции, които не чакат изкуственият интелект да стане нещо широко разпространено, а са проактивни в това да го прилагат. Не можем да кажем, че това е практика в момента. Използването може да бъде групирано в две направления - общини и институции, които работят с граждани", разкри още Георгиев.

По думите му, изкуственият интелект отдавна не е новост, той се използва.

"Въпросът е доколко се използва по целесъобразен начин, доколко е внедрен. Дори и децата в наши дни използват изкуствен интелект. Въпросът е доколко институциите, доколко бизнесът го внедрява, така че той да носи добавена стойност и реално да ни отменя от задачите, които се повтарят - тези баналните времеемки задачи и доколко ни дава възможност да имаме повече време и капацитет за по-креативна работа. Европа е поставена пред предизвикателство - от една страна да запази рамките, в които се развиват тези нови технологии, защото това отговаря и на европейските ценности, които са винаги по-социални, свързани с околната среда, с човешкото благоденствие. От друга страна, не може да си позволи да бъде прекалено консервативна, защото големите конкуренти в тази сфера - Китай и САЩ, са доста по-либерални, да не кажа, че нямат ограничение в развитието на технологията", почерта експертът. 

изкуствен интелект САЩ Китай бизнес
