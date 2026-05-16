Изкуственият интелект вече се използва масово - въпросът е как и доколко ефективно

Публичният сектор отдавна не страни от изкуствения интелект. Това показват данните от ново проучване на Института за икономическа политика, посветено на темата за внедряването на изкуствения интелект. Повече за изследването и тенденциите в областта разказа изпълнителният директор на Института Ясен Георгиев в ефира на Money.bg.

"Установихме, че въпреки схващането, че публичният сектор винаги изостава, по-муден е, по-консервативен във възприемането на новите технологии, имаме т.нар. "острови на отличие. Тоест има някои институции, които не чакат изкуственият интелект да стане нещо широко разпространено, а са проактивни в това да го прилагат. Не можем да кажем, че това е практика в момента. Използването може да бъде групирано в две направления - общини и институции, които работят с граждани", разкри още Георгиев.

По думите му, изкуственият интелект отдавна не е новост, той се използва.

"Въпросът е доколко се използва по целесъобразен начин, доколко е внедрен. Дори и децата в наши дни използват изкуствен интелект. Въпросът е доколко институциите, доколко бизнесът го внедрява, така че той да носи добавена стойност и реално да ни отменя от задачите, които се повтарят - тези баналните времеемки задачи и доколко ни дава възможност да имаме повече време и капацитет за по-креативна работа. Европа е поставена пред предизвикателство - от една страна да запази рамките, в които се развиват тези нови технологии, защото това отговаря и на европейските ценности, които са винаги по-социални, свързани с околната среда, с човешкото благоденствие. От друга страна, не може да си позволи да бъде прекалено консервативна, защото големите конкуренти в тази сфера - Китай и САЩ, са доста по-либерални, да не кажа, че нямат ограничение в развитието на технологията", почерта експертът.