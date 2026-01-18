Шести ден без вода в Асеновград

Хиляди домакинства в Асеновград остават без вода за шести ден. В града е обявено частично бедствено положение заради тежка авария на магистрален водопровод. Въпреки че от общината съобщиха за възстановено водоподаване късно снощи, местните жители се оплакват, че водата все още не достига дори до вторите етажи на сградите, предава NOVA.

Ремонтът на авариралия участък е сериозно затруднен поради факта, че върху самия водопровод е изградена частна къща. От общината обявиха, че ще сезират прокуратурата, за да се провери кой е издал разрешението за строеж върху съоръжението.

Частичното бедствено положение, което остава в сила до 22 януари, позволява на общината и ВиК-Пловдив да започнат ускорена подмяна на близо 400 метра тръби. Планира се трасето на водопровода да бъде преместено под пътната инфраструктура, за да се избегнат бъдещи инциденти. Ремонтните дейности на място ще бъдат подновени в понеделник.

Жителите на засегнатите райони споделят, че ситуацията е критична. „Три дена няма вода. Пусната е съвсем малко на първия етаж, колкото да кажат, че има“, разказва местен жител. Други допълват, че се налага да пренасят вода с колите си и твърдят, че аварии на това място се случват постоянно – на всеки 15 дни.