Забраниха износа на някои инсулини и антибиотици

Срокът на забраната за износ на някои инсулини, инсулинови аналози и антибиотици се удължава, а към списъка се добавят и нови медикаменти. Това става ясно от заповед на министъра на здравеопазването в оставка доц. Силви Кирилов, публикувана на сайта на Министерството на здравеопазването.

Забраната влиза в сила от 24 януари и ще действа до 24 март 2026 г. Част от медикаментите са под ограничение още от ноември 2023 г., като сега срокът им се удължава за пореден път. За останалите лекарства забраната се въвежда от следващата седмица.

Кои лекарства попадат под забрана

Сред медикаментите, чийто износ се спира, са лекарства от няколко важни фармакологични групи:

Инсулини и инсулинови аналози

Инхибитори на натриево-глюкозния ко-транспортер 2

Лекарства за понижаване на кръвната захар, включително Semaglutide

Антибиотици за системна употреба като Azithromycin, Clarithromycin и Amoxicillin/clavulanic acid (в определени лекарствени форми)

Препарати с Mesalazine за лечение на хронични чревни възпаления

Лекарства за лечение на остеопороза с активна съставка Denosumab

Антианемични препарати

В мотивите към заповедта се посочва, че анализи на Изпълнителната агенция по лекарствата и регионалните здравни инспекции са показали сериозни затруднения в снабдяването. Сред основните проблеми са откази за доставка от производители и търговци, увеличен брой пациенти, нуждаещи се от лечение, забавени или нередовни доставки, откази от складове на търговци на едро.

Основната цел на мярката е да се гарантира наличието на жизненоважни медикаменти в българските аптеки и да се осигури непрекъснато лечение за пациентите с диабет, инфекции, анемия, остеопороза и хронични възпалителни заболявания.

Здравните власти подчертават, че забраната за износ е временна, но необходима, за да се предотврати недостиг и напрежение в снабдяването на вътрешния пазар.