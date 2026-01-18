Синдикат предлага по-дълга ваканция заради грипа

Синдикат ''Образование'' към КТ ''Подкрепа" ще предложи удължаване на еднодневната междусрочна ваканция с четири дни - от 3 до 6 февруари. Идеята е да се получи период от 9 дни, в които учениците и учителите да не контактуват активно и така да се намали опасността от зарази.

Също така с предложението се цели и избягване преминаването към онлай уроци заради множество болни от грип учители и деца.

Към момента за училищата е предвиден само ден междусрочна ваканция – 2 февруари.

Синдикат е направил национално допитване за мнението на гилдията относно управленските решения на държавните институции при повишената заболеваемост.

От анкетираните над 12 000 учители и родители става ясно, че 51% смята, че преминаването към дистанционно обучение при заболяемост над 30 на сто е грешно управленско решение.

От синдиката подчертават, че това обучение е неефективно и отнема правото на болничен на учители и ученици.

43% от анкетираните смятат, че при повече отсъстващи е добре да се прилага дистанционно обучение. Становището им е свързано с желанието да се гарантира завършването на първи учебен срок.

Синдикат „Образование" предлага тези решения да се вземат от директорите на образователни институции и учителите. Смятат още, че данните, с които боравят РЗИ и РУО за заболеваемостта не са коректни.

Причината е възможността учениците да отсъстват по домашни причини със заявление от родителя.

Според синдиката това се ползва активно при болест на учениците и поне 90% от отсъстващите болни ученици не са посетили здравна институция, за да влязат в статистиката.

97,2% от гилдията иска удължаване на междусрочната ваканция, ако се влоши ситуацията с грипа. Според 1.7%, това ще бъде непреодолим пропуск, съобщи БНР.

От синдикат "Образование" допълват, че

за трите последни учебни години броят на учениците с отсъствие по семейни причини нараства 6,9 пъти

като достига до 1 459 700 ученици.

В становището си от синдиката посочват още, че не одобряват предложените промени в ЗПУО за отнемане възможността на кметовете да обявяват грипни ваканции. Според тях този инструмент на местно ниво е доказал своята ефективност.