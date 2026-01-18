IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 69

Гергана и Соломон Паси: Битката в световен мащаб е между демокрацията и авторитаризма

Светът се променя и Европа става все по-уязвима на новите реалности, каза Паси

18.01.2026 | 20:07 ч. 16
БГНЕС

БГНЕС

“Битката в световен мащаб не е просто за конкретни ресурси или територии, а между демокрацията и авторитаризма. Историята ни е научила, че когато демокрацията е заплашена, трябва да заемем страната на доброто. Моралният избор е лесен, когато се изправяме срещу режими, които не зачитат правата на човека“, заяви пред Нова тв бившият министър на външните работи Соломон Паси.

Според него, ключовата борба на нашето време е между демократични и недемократични режими, като победата на демокрацията е от съществено значение за бъдещето на човечеството.

Паси акцентира и на трансформацията на глобалния ред. “Новият световен ред, както го знаем, беше формиран след Втората световна война и съществуваше с доминиране на Запада. Днес светът се променя и Европа става все по-уязвима на фона на новите глобални реалности“.

Бившият министър по европейските въпроси Гергана Паси сподели своето мнение за ролята на България в този променящ се свят. 

Свързани статии

Според нея макар страната ни да не може да играе решаваща роля в глобалната геополитика, тя може да има силен и чут глас, ако подреди вътрешните си проблеми и започне да развива политики, които са пример за останалия свят. 

“Държави като България могат да бъдат силни само когато вътрешните им работи са стабилни. Важно е да разберем, че не можем да променяме глобалните процеси сами, но можем да участваме в тях с полезни инициативи“, заяви Гергана Паси.

И двамата обсъдиха и ситуацията в Иран, САЩ и Близкия изток. Соломон Паси коментира, че с падането на страха от авторитарните режими в региона, като например в Иран, нараства шансът за промени. 

“Смелите хора по улиците на Иран показват, че дори един от най-строгите режими е уязвим. Това е знак за промяна“, каза Соломон Паси.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Соломон Паси Гергана Паси световен ред САЩ Европа външна политика
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem