Област Добрич е в грипна епидемия от днес до 25 януари включително. Заповедта на директора на Регионална здравна инспекция (РЗИ) - Добрич за това бе издадена на 16 януари, след като предния ден бе проведено заседание на Областния оперативен щаб за борба с грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) с цел оценка на ситуацията в област Добрич по отношение разпространението на грип и ОРЗ.

Преустановени са учебните занятия в присъствена форма във всички училища на територията на областта, както и свижданията в лечебните заведения и специализираните институции за предоставяне на социални услуги.

От РЗИ допълват, че за периода 8 януари – 14 януари 2026 година общата заболяемост се изчислява на епидемична стойност от 238,64 на 10 хил. население, по възрастови групи се регистрира високо ниво на заболяемост.

Временните противоепидемични мерки включват преустановяване на свижданията в лечебните заведения за болнична помощ (изключения се допускат само за терминално болни пациенти при носене на маска и единични посещения) и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Преустановяват се и профилактичните прегледи и задължителните имунизации и реимунизации, които се извършват от общопрактикуващите лекари.

Лечебните заведения ще трябва да приведат в изпълнение изготвените планове за действие в условията на грипна епидемия. Не трябва да се допуска смесване на групи и провеждане на общи дейности с други групи в детските заведения.

Преустановяват се учебните занятия в присъствена форма на обучение във всички училища на територията на област Добрич. Преустановява се провеждането в присъствена среда на всички групови и извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, занимални, екскурзии, спортни празници и други, организирани от училищата за всички възрастови групи и центрове за личностно развитие, с изключение на ученическите олимпиади, насрочени на 23 януари и 24 януари (по Български език и литература, Ключът на музиката, Знам и мога) при осигуряване на намален брой ученици във всяко учебно помещение при спазване на минимална дистанция от 2 метра между тях, недопускане струпване на ученици на входа/изхода на училището. Началникът на РУО-Добрич и директорът на учебното заведение, в което се провежда олимпиадата, е необходимо да организират и контролират осъществяването на противоепидемичните мерки, предаде БТА.