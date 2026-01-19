Бизнесът срещу закона "Антиспекула": Груба намеса в пазара

Организациите, представляващи значителна част от реалната икономика в Република България – търговия, производство, финансов сектор, горива, фармация и услуги – категорично и безусловно отхвърлят въвеждането на каквито и да било нови, допълнителни или извънредни мерки за административен контрол върху цени и надценки, извън вече съществуващата правна рамка, включително Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Представителите на бизнеса настояват Народното събрание да отхвърли приетия на първо четене на 16 януари проект на

Закон относно мерките за контрол на цените на основни стоки и услуги и всички сходни опити за подмяна на действащия правен ред. В становище на 20 бизнес организации се заявява, че Еврозоната не може и не трябва да служи като оправдание за извънредни мерки.

"Считаме, че предложеният законопроект представлява груба, системна и непропорционална намеса в свободното ценообразуване и пазарните механизми, която не е икономически обоснована, не е правно необходима и създава реални и значителни рискове за функционирането на пазара в изключително чувствителен и критичен момент за българската икономика – въвеждането на еврото.

Предлаганите репресивни регулации върху цените и надценките представляват извънредна административна тежест, сериозен оперативен и правен риск за компаниите и директен фактор за дестабилизация на веригите на доставка, както на национално, така и на регионално ниво.

Подобен подход не съществува като утвърдена или приемлива практика в държавите, вече преминали към еврото, и е в открито противоречие с принципите на предвидимост, правна сигурност и институционална последователност, които следва да съпътстват този процес", гласи позицията.

Според бизнеса предложеният закон създава реална и напълно предвидима опасност от:

изтегляне на продукти от пазара и разширяване на сивия сектор;

ограничаване на предлагането и възникване на дефицити;

свиване на българското производство и повишаване на безработицата;

блокиране и отлагане на инвестиционни решения;

отслабване на покупателната способност на потребителите и свиване на вътрешното потребление.

Организациите добавят, че всичко това ще се отрази пряко и крайно негативно върху икономическата среда, инвестиционния климат и финансовата стабилност на държавата.

От там напомнят, че в Република България вече съществуват ефективни и действащи механизми за:

защита на потребителите;

санкциониране на нелоялни търговски практики;

предотвратяване на картелни споразумения и злоупотреба с пазарно положение;

контрол върху подвеждащо ценообразуване и нелоялна конкуренция.

рестрикции и контрол относно увеличението на цените в периода на двойно обозначаване на цените съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България

"Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията, Националната агенция за приходите и останалите компетентни органи разполагат с пълния набор от правомощия, които при необходимост могат и следва да бъдат прилагани стриктно в рамките на действащото законодателство, включително Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Въвеждането на нов, паралелен режим на контрол дублира съществуващи функции, създава правна несигурност и отваря широко поле за противоречиви тълкувания, селективно прилагане и административен произвол.

Въвеждането на еврото само по себе си представлява изключително натоварващ технически, регулаторен и организационен процес, изискващ мащабна адаптация на ИТ системи, счетоводна отчетност, логистика и масово обучение на персонал. Само дни след старта на този процес, вместо стабилна и предвидима среда, бизнесът е изправен пред нови, прибързани и популистки по своя характер законодателни инициативи, които действат като административен шок и подкопават доверието в институционалната рамка.

Българският бизнес е доказал, че може и ще бъде коректен партньор в процеса на въвеждане на еврото", казват още 20-те организации.

Кои организации са подписали петицията?

Позицията е подписана от: Българска стопанска камара; BESCO - Българската предприемаческа асоциация; Алианс на технологичната индустрия; Асоциация на банките в България; Асоциация на индустриалното свиневъдство; Асоциация на месопреработвателите в България; Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България; Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ; Асоциация на свиневъдите в България; Българска асоциация на търговците на едро и дребно с лекарства; Българска петролна и газова асоциация; Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите; Национална лозаро-винарска камара; Сдружение „Храни и напитки България“; Сдружение за модерна търговия; Сдружение на производителите на растителни масла и преработватели на маслопродукти в България; Спиритс България – Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки в България; Съюз на пивоварите в България; Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци; Съюз на птицевъдите в България.