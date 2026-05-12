След катастрофалните избори от ГЕРБ започват чистка в общинските структури

В Стара Загора бе една от тежките загуби

12.05.2026 | 19:39 ч. 11
Снимка: БГНЕС

В следващия месец всички общински структури на ГЕРБ ще трябва да проведат отчетно-изборни събрания и да изберат нови ръководства, съобщават от "24 часа". 

Това обявиха днес от партията на Бойко Борисов. Реално това е първо действие на бившия министър-председател по оздравяване на партията му, след като ГЕРБ загуби катастрофално изборите на 19 април. Тогава "Прогресивна България" на Румен Радев изпревари ГЕРБ с над 31% и спечели пълно мнозинство.

Засега Бойко Борисов запазва като областен координатор на партията си в Стара Загора Радостин Танев, съобщиха от ГЕРБ след среща на партийния лидер с областния и с кмета на Стара Загора Живко Тодоров. Именно в Стара Загора бе една от тежките загуби на ГЕРБ, а според източници от партията в региона Борисов е заподозрял преливане на негови структури към организацията на Румен Радев.

След изборите кметът на Стара Загора Живко Тодоров дори се оттегли от националното ръководство на ГЕРБ, където бе поел ролята на организатор на местните структури заедно с кмета на Бургас Димитър Николов. Това стана след пресконференция, на която в присъствието на Бойко Борисов, Тодоров обяви, че ГЕРБ трябва да се върне към своя антикорупционен профил. Тогава кметът на Стара Загора добави, че корупцията прониква във всяка партия, която е на власт.

"Ситуацията повелява да се вгледаме в себе си. Причината за по-лошия ни резултат е ясна – партньорства, курс на ляво и затова получихме наказание. Българският гражданин ни е отредил ролята на опозиция", коментира тогава пък Томислав Дончев.

