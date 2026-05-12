Руският президент Владимир Путин се събра отново с бившата си учителка по немски език, Вера Дмитриевна Гуревич, по време на специална среща в Москва. Руският лидер поздрави възрастната си учителка, дари ѝ цветя и не сдържа емоциите си и я прегърна.

Според съобщенията, Путин е поканил Гуревич да присъства на неотдавнашните чествания на парада за Деня на победата. По-късно руският президент прекара време в разговор с учителката насаме, завел я е на вечеря и лично я ескортира до Кремъл, подчертавайки дългогодишното уважение, което продължава да изпитва към възрастната вече жена, която го е учила на немски през детството му в Ленинград.

Според руски медии президентът и до днес поддържа близки отношения със своята учителка и често е изразявал уважението си към нея.