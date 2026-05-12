Тръмп публикува снимка на американски кораб, свалящ самолет под ирански флаг

Президентът Доналд Тръмп публикува генерирана от изкуствен интелект снимка на военен кораб, изрисуван с американско знаме, който атакува самолет с иранско знаме.

Снимката, публикувана в Truth Social, включваше надпис: "Лазери: Бинг, Бинг, Няма ги!!!“

Публикацията идва, след като американските военни съобщиха, че в петък са обстрелвали и са извадили от строя два ирански петролни танкера, след като са разменили огън с иранските сили в Ормузкия проток през нощта.

Президентът настоя, че едномесечното прекратяване на огъня между САЩ и Иран все още е в сила.

Миналата седмица американската армия съобщи за инцидент, случил се, докато американските разрушители "Тръкстън“, "Рафаел Пералта“ и "Мейсън“ са преминавали през Ормузкия проток в посока Оманския залив.

"Иранските сили изстреляха множество ракети, дронове и малки плавателни съдове към американските кораби по време на преминаването им по международния морски път. Нито една американска цел не беше поразена“, се казва в официалното съобщение.

Американските военни твърдят, че впоследствие са неутрализирали заплахите и са нанесли удари по ирански военни обекти, свързани с атаките срещу американските сили.

Според Вашингтон сред поразените цели са били позиции за изстрелване на ракети и дронове, командни центрове и системи за разузнаване и наблюдение.