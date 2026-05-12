Ракетата "Сатана" премина успешно тестовете, Русия я разполага до края на 2026 ВИДЕО

Руските военни успешно са изпитали ракетната система "Сармат", позната още като "Сатана 2". Това съобщи Сергей Каракаев, командир на Стратегическите ракетни войски (РВС) пред руския президент Владимир Путин.

Путин обяви, че "Сармат" ще бъде приведен в бойна готовност до края на тази година.

"Сармат" е най-мощната ракетна система в света, с обща мощност повече от четири пъти по-голяма от тази на всеки западен еквивалент", отбеляза руският президент.

🇷🇺 On May 12, President #Putin received a report on the successful test of the Sarmat missile. 💬 With 35,000+ km range, enhanced accuracy & the ability to overcome all existing & future missile defence systems, Sarmat is a formidable deterrence asset.https://t.co/waBvSOHm7I pic.twitter.com/rBchrCce1r — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) May 12, 2026

Коментирайки тестовете, Путин каза още, че работата по "Посейдон" и "Буревестник" е в заключителния етап.

Путин обяви, че "Сармат" ще бъде разположен "в близко бъдеще" още през 2023 г.

Поради серия от неуспешни тестове през 2024 г. обаче това все още не се е случило.

От началото на конфликта в Украйна президентът Владимир Путин многократно е казвал, че Русия разполага с най-големия и най-модерен ядрен арсенал в света и предупреди Запада да не прекрачва прага, който може да доведе до ядрена война.

35-метровият RS-28 Sarmat има обсег от 18 000 км и изстрелващо тегло над 208 тона

Руските медии казват, че може да носи до 16 ядрени бойни глави с независимо насочване, както и хиперзвукови плъзгащи се машини Avangard, нова система, за която Путин каза, че е несравнима с тези на враговете на Русия.

В един момент Русия каза, че Сармат ще бъде готов до 2018 г., заменяйки SS-18 от съветската епоха, но датата за разполагане многократно се отлага.