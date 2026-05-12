Новини Днес | 117

Ракетата "Сатана" премина успешно тестовете, Русия я разполага до края на 2026 ВИДЕО

Путин обяви, че "Сармат" ще бъде приведен в бойна готовност до края на тази година

12.05.2026 | 19:47 ч. 19
Снимка: БГНЕС

Руските военни успешно са изпитали ракетната система "Сармат", позната още като "Сатана 2". Това съобщи Сергей Каракаев, командир на Стратегическите ракетни войски (РВС) пред руския президент Владимир Путин.

Путин обяви, че "Сармат" ще бъде приведен в бойна готовност до края на тази година.

"Сармат" е най-мощната ракетна система в света, с обща мощност повече от четири пъти по-голяма от тази на всеки западен еквивалент", отбеляза руският президент.

Коментирайки тестовете, Путин каза още, че работата по "Посейдон" и "Буревестник" е в заключителния етап.

От началото на конфликта в Украйна президентът Владимир Путин многократно е казвал, че Русия разполага с най-големия и най-модерен ядрен арсенал в света и предупреди Запада да не прекрачва прага, който може да доведе до ядрена война.

35-метровият RS-28 Sarmat има обсег от 18 000 км и изстрелващо тегло над 208 тона

Руските медии казват, че може да носи до 16 ядрени бойни глави с независимо насочване, както и хиперзвукови плъзгащи се машини Avangard, нова система, за която Путин каза, че е несравнима с тези на враговете на Русия.

В един момент Русия каза, че Сармат ще бъде готов до 2018 г., заменяйки SS-18 от съветската епоха, но датата за разполагане многократно се отлага.

