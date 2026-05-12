Туроператорите отчитат ръст в записванията за България от Източна Европа

В периода от началото на войната в Иран до момента България се представя сравнително стабилно на туристическия пазар, отчитайки ръст от 3% спрямо 2025 г. Данните показват, че страната запазва конкурентоспособността си въпреки усложнената международна обстановка и нарастващата несигурност в редица външни пазари, заявиха от Асоциацията на инкаминг агенциите (представителствата на чуждите туроператори у нас).

Погледнато по пазари, за същия период на миналата година, Великобритания отчита спад от 7%, Източна Европа бележи значителен ръст от 39%, а Германия е с понижение от 23%. При германския пазар влиянието на ограничения самолетен капацитет е съществено, като реалният спад може да достигне до 28% поради недостига на чартърни полети до черноморските летища Варна и Бургас, каза пред TravelNews председателят на асоциацията Иван Грозев.

Анализът на предпочитаните периоди за пътуване показва отчетлива промяна в потребителското поведение. Докато през 2025 г. към същата дата графиката на резервациите наподобяваше парабола с пик през юли и август, тази година се наблюдава низходяща стълбовидна динамика. Това е ясен сигнал за засилваща се тенденция към краткосрочно вземане на решения и last minute резервации, подчертават от организацията.

Резервациите от страна на семейства с деца се развиват с по-добър темп от тези на двойките, което е сигнал към хотелиерите за фокус върху таргетирането на семействата с деца. Причината е необходимостта от по-ранно планиране и ограничени бюджети.

При известните към момента условия може да се очаква положителен резултат за източноевропейския пазар, където България се възприема като геополитически стабилна и сигурна дестинация. За Великобритания прогнозата е за запазване на текущите нива или за минимален ръст, подкрепен от допълнителен капацитет от 8%, заявен от Jet2Holidays. Германският пазар обаче вероятно ще отчете спад в рамките на 25–30%, основно заради обявения в края на ноември отказ наElectra Airways да продължи пълната си летателна програма до Германия. Важно е да се отбележи, че преди този момент пазарът е показвал солидно търсене, а туроператорите са отчитали ръст от около 25% спрямо предходната година, отбелязват от Асоциацията на инкаминг агенциите.

Към момента цените при авиокомпаниите, релевантни за черноморския туризъм, остават стабилни, без обявени увеличения или допълнителни такси. Причина за това е, че превозвачите са хеджирали до 70% от необходимото гориво още преди началото на конфликта. Ако преди 28.02.26 един тон керосин Jet A-1 е струвал 750 USD, към 06.05 е 72% по-скъп (1300 USD), а на 16.04. дори над 1500 USD.

За целия туристически бизнес сериозно предизвикателство остава ценовото ниво, договорено 9 до 12 месеца по-рано, което на практика трудно може да бъде коригирано нагоре. Затова вместо помощи е препоръчително новото правителство да изработи ефективни механизми за хеджиране в бизнеса, които да осигурят по-добра предвидимост на разходите за местните транспортните и други компании с дълъг хоризонт на ценообразуване. Добри примери могат да се вземат от Испания и други водещи дестинации.

Основните рискове пред България остават външни и са свързани с евентуално влошаване на икономическата обстановка вследствие на войната, глобално повишаване на цените и негативни новини, които могат да отслабят потребителското доверие. По отношение на опасенията за недостиг на горива, включително керосин, експертните оценки сочат, че темата до известна степен се преекспонира, а Европейската комисия е предприела адекватни мерки за балансиране на наличностите и производствения капацитет между отделните държави.