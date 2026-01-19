IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Слави първи приветства Радев: Добре дошъл на политическия терен

Лидерът на ИТН подчерта, че ще продължат да защитават традиционните български ценности

19.01.2026 | 19:23 ч.
Приветствам господин Румен Радев като „добре дошъл“ на политическия терен в България. Това заяви лидерът на ИТН Слави Трифонов по повод оставката на президента Румен Радев, която стана ясна преди минути. 

Аз ще продължавам да защитавам традиционните български ценности, ще продължавам да защитавам българите в Северна Македония и ще продължавам да смятам, че нелегалните имигранти нямат място в страната, заяви още на фейсбук страницата си Трифонов . 

„Има такъв народ“ е ясно позиционирана като дясна, традиционна, консервативна партия, подчерта още лидерът на ИТН. 

