Слави първи приветства Радев: Добре дошъл на политическия терен

Приветствам господин Румен Радев като „добре дошъл“ на политическия терен в България. Това заяви лидерът на ИТН Слави Трифонов по повод оставката на президента Румен Радев, която стана ясна преди минути.

Свързани статии Румен Радев: Утре депозирам своята оставка като президент

Аз ще продължавам да защитавам традиционните български ценности, ще продължавам да защитавам българите в Северна Македония и ще продължавам да смятам, че нелегалните имигранти нямат място в страната, заяви още на фейсбук страницата си Трифонов .

„Има такъв народ“ е ясно позиционирана като дясна, традиционна, консервативна партия, подчерта още лидерът на ИТН.