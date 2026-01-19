Слави първи приветства Радев: Добре дошъл на политическия терен

Приветствам господин Румен Радев като „добре дошъл“ на политическия терен в България. Това заяви лидерът на ИТН Слави Трифонов по повод оставката на президента Румен Радев, която стана ясна преди минути.
Аз ще продължавам да защитавам традиционните български ценности, ще продължавам да защитавам българите в Северна Македония и ще продължавам да смятам, че нелегалните имигранти нямат място в страната, заяви още на фейсбук страницата си Трифонов .
„Има такъв народ“ е ясно позиционирана като дясна, традиционна, консервативна партия, подчерта още лидерът на ИТН.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.