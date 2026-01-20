IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 45

Правят 30-километрова пешеходна и велоалея в София

Кметът Васил Терзиев обеща бърз старт на проекта

20.01.2026 | 10:22 ч. 20
Снимка Столична община

Снимка Столична община

Кметът на София Васил Терзиев планира изграждането на 30-километровата пешеходна и велосипедна алея. “Зеленият ринг” е един от ключовите стратегически проекти за развитието на София - проект, който показва как градът може да се развива цялостно, устойчиво и с мисъл за хората.

С дължина около 30 километра, бъдещият линеен парк ще свърже над 30 жилищни квартала и ще осигури пряк достъп до зелената система на града за повече от 250 000 жители. Това съобщиха от Столична община.

“Идеята е амбициозна, но напълно постижима: изоставени територии, стари железопътни трасета и речни коридори да се превърнат в активни обществени пространства за пешеходно и велосипедно движение. Зеленият ринг не е просто парк, а гръбнак на бъдещата пешеходна и велосипедна мрежа на града”, каза кметът на София Васил Терзиев.

Една от ключовите зони, по които вече се работи, е отсечката “Възраждане” в района на НПЗ “Средец”. Там Зеленият ринг ще свърже кварталите “Красна поляна” и “Сердика” с “Лагера”, “Белите брези”, “Красно село” и “Славия”. Част от държавните имоти вече са прехвърлени на общината, а през 2026 г. се очаква процесът да бъде напълно завършен.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

софия терзиев велоалея пешеходна
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem