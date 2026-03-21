IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 49

Голяма част от превозвачите ни са застрашени от фалит заради кризата

Нужни са адекватни мерки, които да помогнат на бранша

21.03.2026 | 18:14 ч.
Голяма част от българските превозвачи са застрашени от фалит заради кризата в Близкия изток и цените на горивата. Това коментира Николай Рашков от Съюза на българските превозвачи в ефира на "Money.bg".

Той посочи и какви са необходимите мерки, за да се подобри състоянието на бранша.

"Ако погледнем по-глобално, вариантите са два - мигновен край на войната или продължителен конфликт, който ще се отрази негативно на целия континент. В първия вариант очакваме нормализиране на цената на горивата. Във втория - единственият начин да се справим е с адекватни действия както на ЕК, така и на всяко едно правителство в ЕС", посочи Рашков пред Bulgaria ON AIR. 

По думите му ще са необходими мерки, които да помогнат на бранша да преодолее тежкия период.

"И в същото време да запазим крайния потребител от това тази инфлация да не бъде допълнително утежнена", отбеляза гостът. 

Периодът е изключително критичен за бранша, посочи още Рашков.

"Смятам, че времето е единственото нещо, което не можем в момента да си позволим да дадем, просто защото го нямаме. Сигнализирали сме всички институции на ниво Брюксел и тук е моментът да се отвори ясен диалог от служебното правителство какво и как ще се предприеме", коментира експертът. 

Тагове:

превозвачи Иран фалит икономика цени горива
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem