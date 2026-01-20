Йотова ще разполага с пълните правомощия на държавен глава, няма да има вице

Очаква се днес Румен Радев да депозира оставката си като президент на България пред Конституционния съд. Така, макар и формално, ще се даде начало на процедура по прекратяване на мандата му.

Конституционалистът Стоил Моллов каза, че теоретично е възможно КС да не удовлетвори искането на Радев, но на практика няма основания за това. “Проверката на Конституционния съд следва да бъде ограничена до това дали президентът валидно и самостоятелно е формирал волята си да подаде оставка, което предвид вчерашното му обръщение към народа е извън всякакво съмнение", коментира Моллов в студиото на "България сутрин".

Процедурата пред Конституционния съд

Конституцията не предвижда конкретен срок за произнасяне. Възможно е процедурата да се ускори, но на практика е малко вероятно съдът да се произнесе още в същия ден. Моллов добавим че юридическа мотивация за оставката не е необходима.

"Единственото, което Конституционният съд трябва да провери, е дали волята на президента е валидно формирана и дали той не е действал под заплаха или принуда", добави експертът. Моллов добави, че с оглед на публичното обръщение към нацията, не съществуват реални основания съдът да откаже да уважи оставката.

До произнасянето на Конституционния съд Румен Радев остава действащ президент и запазва всичките си конституционни правомощия.

Илияна Йотова

Пред Bulgaria ON AIR Моллов каза още, че след като КС се произнесе и мандатът на Радев бъде прекратен, Илияна Йотова ще положи клетва и ще встъпи в длъжност. Тя ще бъде президент на Република България до поемането на поста от следващия избран президент. Това ще се случи на 21 януари 2027 година.

Според конституционалистът Йотова ще разполага с пълните правомощия на държавен глава, без да има вицепрезидент, тъй като Конституцията не предвижда възможност за избор или назначаване на нов такъв в рамките на действащия мандат.

Моллов коментира и бъдещето на президентската администрация, като отбеляза, че екипите са изградени от години и вероятно ще продължат да функционират. все пак подчерта, че част от кадрите обаче могат да последват Радев, ако той се включи активно в партийния и политическия живот, което ще наложи кадрови промени.

Служебен кабинет и избори

Експертът засегна и широко обсъждания казус с възможен отказ на всички кандидати от т.нар. "домова книга" да оглавят служебен кабинет.

"При обективна невъзможност да бъде назначен служебен Министерски съвет, включително при отказ на всички лица от т.нар. "домова книга", не мисля, че има пречка да бъдат насрочени парламентарни избори, защото това би означавало да поставим идеята за парламентарна демокрация и мандатност в зависимост от волята на около дванадесет души", коментира още Моллов.

Гледайте видеото с целия разговор.