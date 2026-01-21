Петков: Стига сте хвалили модела "Орбан", води до бедност

Бившият лидер на “Продължаваме промяната” Кирил Петков призова да се говори с факти и реални данни. “Стига сте хвалили модела “Орбан”, написа в социалната мрежа Фейсбук.

“През 2024 г. Унгария е на последно място в Европейския съюз по реално индивидуално потребление – ключов показател за жизнения стандарт. България също изостава, но се представя по-добре от Унгария! България, с всички си проблеми, вече изпреварва Унгария по това колко хората реално могат да си позволят стоки и услуги - факт, който разбива фалшивите опорки”, се казва в съобщението на бившия премиер.

По темата с корупцията Петков каза, че картината също е показателна.

“Унгария е най-зле оценяваната държава в ЕС за трета поредна година. България има сериозни проблеми, но не е на дъното, което показва, че концентрацията на власт и отслабването на институциите не са решение. Последствията за Унгария са реални – загубени европейски средства и риск от допълнителни финансови санкции, вследствие на системни проблеми с върховенството на закона”, аргументира се Петков.

Според него изводът е, че България не трябва да копира модела “Орбан”, защото той “прави държавите по-бедни, по-корумпирани и по-изолирани в Европа”.

“Целта трябва да бъде силна България в силна Европа – с работещи демократични институции и ясна европейска ориентация, основана на реални резултати, а не на пропагандни внушения.

За да постигнем това, България трябва ясно да скъса с модела на зависимости и задкулисие, олицетворяван от Борисов и Пеевски. С такъв модел няма бъдеще. Ще работим само с политически сили и партньори, които споделят европейските демократични ценности и водят реална борба с корупцията”, каза още Петков.