ПП-ДБ готвят протести, управляващите правели атентат срещу изборния процес

Управляващите правят атентат срещу изборния процес с Изборния кодекс, а истинският план е връщане на хартиената бюлетина, заявиха на брифинг в парламента депутати и лидери на коалицията ПП-ДБ.

Изводът идва след като парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси прие промени в изборното законодателство "по тъмна доба".

Депутатът от ПГ на ПП-ДБ и член на правна комисия Стою Стоев е категоричен, че на предстоящите предсрочни парламентарни избори управляващите целят да гласуваме само с хартия.

Асен Василев обвини управляващите, които си отиват, че се опитват да фалшифицират изборите. Той призова гражданите за протестна готовност, за да не бъдe откраднат гласът им на изборите.

„Ние ще се борим“, категоричен е лидерът на „Продължаваме промяната“ и съпредседател на ПП-ДБ.

Василев отбеляза, че текущите машини минаха 2-годишен период на тестване.

„За тези новите, които никой не ги е виждал, казаха, че може да стане за 2 месеца“, добави той.

Лидерът на „Да, България“ и съпредседател на ПП-ДБ Ивайло Мирчев призова Делян Пеевски и Бойко Борисов веднага и на секундата да оттеглят тези промени в Изборния кодекс, в противен случай много тежко ще се сблъскат с недоволството на хората на протеста.