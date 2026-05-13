Добрите новини: Шестокласник върна загубена пенсия в Добрич

В дъждовен ден в Добрич шестокласникът Енан Гюджен от СУ "Свети Климент Охридски" намира близо 180 евро на земята - пари, които за някого се оказват жизненоважни, предава Про нюз Добрич.

Без да се колебае и дори без да ги преброи, момчето влиза в близкия магазин, за да съобщи за намереното. Оказва се, че в същия момент вътре е и жената, която ги е изгубила - възрастна пенсионерка, тръгнала да плаща сметките си.

"Видях парите до една локва. Изобщо не си помислих да ги взема. Веднага влязох в магазина и казах", разказва спокойно Енан.

Съвпадението е почти невероятно - секунди делят жената от това да разбере, че е изгубила цялата си пенсия

"Бяха чисто нови пари – току-що ги бях взела от пощата", споделя тя.

След като разбира какво се е случило, първоначално жената е в шок и дори не успява да благодари както трябва. На следващия ден обаче намира момчето, за да му изрази признателността си.

Историята ѝ звучи познато и човешки - бързане, кални улици, плитък джоб и един момент невнимание.

"Излизам от пощата, отивам да си купя хляб… бръкнах в джоба - няма пари. Нито човек срещнах, нито нищо", разказва Милка Желязкова.

Спасението идва в лицето на едно дете.

"Тези пари са животът на тази жена", казва Енан с простата мъдрост, която рядко се чува от възрастни. "Не трябва да носим чужди пари в нашите ръце. Така са ме учили."

Постъпката му бързо става известна сред съучениците и приятелите му.

"Бяха много горди с мен", казва той с усмивка. Имало и въпроси - защо не е задържал парите. За него отговорът е ясен: "Защо да ги задържа? Те не са мои."

У дома също посрещат новината с вълнение. Майка му веднага се свързва с класния ръководител, а поздравленията не закъсняват.

Самият Енан не търси признание. Казва, че просто се чувства "като наистина добър човек". И макар да признава, че това му се случва за първи път, усмивката му подсказва, че няма да е последният.

Неговото послание е простичко, но силно:

"Винаги постъпвайте правилно. Хората могат да огладнеят. Един ден без храна е труден за някои."

В навечерието на празниците думите му звучат още по-смислено: "Всеки човек заслужава добро, прошка и извинение."

А дали доброто се връща? Енан не се съмнява: "Да."