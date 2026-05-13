IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 21

Археологическите разкопки на Хераклея Синтика стартираха отново

Петима специалисти и около 40 работници вече са на терен

13.05.2026 | 07:47 ч. Обновена: 13.05.2026 | 08:38 ч. 2
Снимка БНТ

Снимка БНТ

Археологическите разкопки на античния град Хераклея Синтика край Петрич започнаха отново. Този сезон археолозите продължават проучванията в храма на Херакъл, който е един от най-значимите обекти в древния град, предаде БНТ.

Петима археолози и около 40 работници вече са на терен. Проучват вътрешността и южната фасада на храма, разрушен при вражеско нападение.

Проф. д-р Людмил Вагалински – ръководител на разкопките на Хераклея Синтика: "Имаме още доста работа във вътрешността на храма, където в момента проверяват с металотърсача близо до южната фасада. Имаме сериозни очаквания, дай Боже, да намерим още части от Херакъл. Ще се радвам много, ако главата открием. Освен това, западно от храма проучваме близките сгради."

Държавата осигури средства за първите два месеца на разкопките,

но работата ще продължи повече.

Зорница Винова, началник Отдел „Европейско развитие и проекти“ в Община Петрич: "През новия програмен период има осигурени приблизително около 4 милиона евро. В новата програма за самия обект ще продължат археологическите разкопки, ще има консервация, зоната за социализация ще бъде разширена, ще се разшири паркингът."

Археолозите се надяват в края на сезона посетителите на Хераклея Синтика да видят храма на Херакъл в целия му блясък, да разкрият антична улица и прилежащите към помещения, да почистят подовите мозайки и богатото жилище, разкрито миналата година.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

хераклея синтика археолози разкопки средства държавата
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem