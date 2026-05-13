Археологическите разкопки на Хераклея Синтика стартираха отново

Археологическите разкопки на античния град Хераклея Синтика край Петрич започнаха отново. Този сезон археолозите продължават проучванията в храма на Херакъл, който е един от най-значимите обекти в древния град, предаде БНТ.

Петима археолози и около 40 работници вече са на терен. Проучват вътрешността и южната фасада на храма, разрушен при вражеско нападение.

Проф. д-р Людмил Вагалински – ръководител на разкопките на Хераклея Синтика: "Имаме още доста работа във вътрешността на храма, където в момента проверяват с металотърсача близо до южната фасада. Имаме сериозни очаквания, дай Боже, да намерим още части от Херакъл. Ще се радвам много, ако главата открием. Освен това, западно от храма проучваме близките сгради."

Държавата осигури средства за първите два месеца на разкопките,

но работата ще продължи повече.

Зорница Винова, началник Отдел „Европейско развитие и проекти“ в Община Петрич: "През новия програмен период има осигурени приблизително около 4 милиона евро. В новата програма за самия обект ще продължат археологическите разкопки, ще има консервация, зоната за социализация ще бъде разширена, ще се разшири паркингът."

Археолозите се надяват в края на сезона посетителите на Хераклея Синтика да видят храма на Херакъл в целия му блясък, да разкрият антична улица и прилежащите към помещения, да почистят подовите мозайки и богатото жилище, разкрито миналата година.