Момичето си отива: Лена аут от листите на ПП, ще излиза на нов терен

В последните месеци активно работя по два нови проекта, заяви тя

21.01.2026 | 14:24 ч. Обновена: 21.01.2026 | 14:24 ч. 45
Снимка: БГНЕС

Народният представител от ПП-ДБ Лена Бориславова няма да вземе участие в предстоящите предсрочни парламентарни  избори. Това обяви самата тя на Фейсбук страницата си. Ето и пълният текст на поста: 

"След 4 брутални години на политическия терен, се радвам, че имах възможността да бъда част от скъсването на България с почти 100%-я енергиен монопол от Русия, присъединяването ни към Шенген и Еврозоната, оказването на така критичната помощ на Украйна в първите дни на войната, както и от съпротивата срещу овладяната съдебна система на олигархичния модел на Борисов и Пеевски и другите тъмни сенки, държащи България в миналото.

След 4 години в активната политика, взех решение да не участвам в предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Тези 4 години ме научиха много уроци, сблъскаха ме с успехи и грешки, с предателства и ценни приятелства, с най-хубавото и най-лошото в човешката природа, и ме направиха по-силна и, надявам се, по-мъдра.

След 4 години, възнамерявам да вложа цялата си енергия и научените уроци, за да продължа да противодействам на всичко, което не харесвам в заобикалящата ме реалност. По нов начин. На нов терен. С нови и стари съюзници. Дълбоко вярвам, че ако не беше пътят ми досега, нямаше да мога да го сторя ефективно.

В последните месеци активно работя по два нови проекта, с които ще се изправя по нов начин срещу произвола, безнаказаността, простащината и наглостта в политиката у нас. Съвсем скоро ще Ви споделя повече подробности. А дотогава битката продължава!

С дълбока благодарност към всички хора, близки и далечни, с които бяхме заедно през последните 4 години, защото всички сте ценна част от съдбата и силата ми днес и утре".

Лена Бориславова няма да участва политика избори
