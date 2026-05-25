Триумф на Александър Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Гръцкият гранд Олимпиакос е новият шампион в баскетболната Евролига.

Във финала на турнира в Атина "червено-белите" от Пирея се наложиха с 92:85 (19:26, 27:18, 15:21, 31:20) над испанския Реал Мадрид и взеха сладък реванш за поражението си от същия съперник във финала през 2023 година в Каунас.

Освен това Олимпиакос стана първият отбор, който печели турнира, след като е бил първи и през редовния сезон.

Успехът бе по-специален и за българския национал Александър Везенков, който вече спечели всички значими отличия в европейския баскетбол с екипа на Олимпиакос. Везенков завърши мача с 12 точки и 4 борби.

За Олимпиакос това е първа титла след 2013 година в най-престижния трофей в Европа и общо четвърта в клубната витрина, припомня БТА.

Тежкото крило на Олимпиакос Александър Везенков не скри щастието си след победата над Реал Мадрид във финала на Евролигата.

За българския баскетболист, който на два пъти вече е избиран за "Най-полезен играч" в турнира, това бе първи трофей.

"Наистина не знам как да опиша как се чувствам. Реве ми се, смее ми се. Минахме през много трудни моменти. Но днешната победа показва, че когато се трудиш, винаги има резултати. При 88:80 помислихме, че мачът е свършил, но в Евролигата един мач никога не е свършил, докато не прозвучи финалната сирена", заяви Везенков пред Max Sport 2.

"Реал разполага с много добър треньор. Те играха по-нестандартно, без центрове, стреляха много от далечна дистанция и ни затрудниха. Индивидуалните награди винаги са били важни, но тази е най-важната. Вече мога да спя спокойно. Радвам се, че този трофей е при нас. Искам да благодаря на хората за подкрепата. Знам, че те се радват за Олимпиакос. Иска ми се да кажа, че сега предстоят и по-хубави моменти, но нека се насладим на този момент", завърши Везенков.