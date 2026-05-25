Полицията издирва по молба на близките ѝ 64-годишна жена от Шуменско

Анка Иванова Илиева живее в село Избул, община Нови пазар

25.05.2026 | 08:01 ч. Обновена: 25.05.2026 | 08:03 ч. 0
Снимка: МВР

Областната дирекция на МВР в Шумен издирва по молба на близките й Анка Иванова Илиева на 64 години, живуща в село Избул, общ. Нови пазар, съобщи говорителят на ОД на МВР - Шумен Ася Йорданова.

Илиева е в неизвестност от ранните часове (около 02:00 часа) на 24 май 2026 г. 

За последно е била видяна от сестра си. По данни на близките ѝ Илиева е била облечена със сини дънки, зелен елек и синя забрадка на главата. Ниска на ръст е, има слабо телосложение и кафяви очи. Преди около десетина дни също е напуснала дома им, като е установена в село Златна нива.

От полицията молят всички, които имат данни за местонахождение ѝ да съобщят на телефон 112 или на 054-800588. 

Анка Иванова Илиева Шумен издирване
