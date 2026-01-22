Пеевски: За България е чест и привилегия да бъде в Съвета за мир на президента Тръмп

Поздравявам министър-председателя Росен Желязков и българското правителство за това, че направиха решителна за бъдещето на страната ни крачка, с присъединяването ни към Хартата на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп в Давос днес, заяви лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

Както подчертах вчера, за България е много важно да бъде част от тази инициатива, с която президентът Доналд Тръмп има за цел да насърчи международното сътрудничество за постигане на мирно решение на военните конфликти в Газа и други региони.

За България е чест и привилегия да бъде част от изграждането на новия, по-справедлив и по-стабилен световен ред, добави Пеевски.

По-рано днес американският президент Доналд Тръмп официално учреди в Давос, където се провежда Световният икономически форум, своя Съвет за мир. "Този ​​съвет има шанса да бъде един от най-значимите органи, създавани някога“, каза той.

България е сред страните в Съвета. Премиерът в оставка Росен Желязков подписа документа по време на церемонията по учредяването.

ДПА отбелязва, че около 60 правителства са били поканени да се присъединят към Съвета, но малко от западните съюзници на Вашингтон открито обявиха, че приемат да се присъединят към този орган. Унгария и България са единствените страни от ЕС, които са се присъединили, посочва ДПА.