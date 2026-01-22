Изненада: Желязков редом до Тръмп в подписването на Хартата на Съвета за мир

Доналд Тръмп подписа а Хартата на оглавения от САЩ Съвет за мир, а до него застана и премиерът в оставка Росен Желязков.

Поканата на Тръмп за участие на България в Съвета вчера предизвика престрелка между институции и депутати.

Първоначално стана ясно, че Радев е получил поканата часове, преди да подаде оставката си като държавен глава. По информация от президнтството Радев е изпратил и отговор на Тръмп, от който обаче не става ясно дали се е съгласил да участва или не. В него президентът в оставка е изразил надежда, че оказаната от Тръмп подкрепа за ролята на дипломацията ще доведе до постигането на устойчиви мирни решения в Газа и в глобален план.

Малко по-късно външният министър Георг Георгиев заяви, че поканата е получена в понеделник, а Румен Радев не е заявил своята позиция по съдържанието й.

"Възниква основателен въпрос за причините за това въздържание от заемане на ясна позиция и поемане на институционална отговорност, особено в контекста на факта, че в рамките на деветгодишен период държавният глава не е получавал покани и не е участвал в събития на най-високо равнище във Вашингтон и в Белия дом, а днес, при отправена покана, не представя ясно своето намерение и ангажимент", коментира външният министър.

В свое изказване Делян Пеевски, лидерът на ДПС-Ново начало, който настоя България да се включи в Съвета за мир.

Последва и отговор от страна на президентството. В него се отбелязва, че поканата е постъпила в институцията на 20 януари и е персонална към Румен Радев. Това предизвика коментар от МВнР, като институцията дори публикува документи, опровергаващи думите на президентството.

"Министерството на външните работи на Република България заявява, че официалната кореспонденция от администрацията на президента на САЩ е получена по установения дипломатически ред и че съответната дипломатическа грама е изпратена до президентската институция още в понеделник (19 януари). Всякакви твърдения, които поставят това под съмнение, са неверни и МВнР е длъжно да ги опровергае публично. Спекулациите и невярната информация въвличат и поставят под съмнение професионализма на българските дипломати и администрацията на Министерството на външните работи", заявиха от там.

Тук се намеси и депутатът от ГЕРБ, Деница Сачева, която написа в профила си във Facebook, че поканата е към българската държава, а не лично към Румен Радев.

"Да оставим настрана кога е получена поканата за Давос. Това са документално ясни факти – има грами, документи, адресати и прочее. Поканен е не Румен Радев, а България. Ако президентът на Република България се казваше Иван Иванов, то поканата щеше да е до Иван Иванов", написа тя и попита: "Защо Президентът на България има покана, но не отива в Давос, а предпочита да подаде оставка?"

Официално не е съобщавано, че България е приела поканата на Тръмп

Присъствието на Росен Желязков обаче показва, че страната ни е една от двете държави, членки на Европейския съюз, които са се съгласили да участват в инициативата. Другата е Унгария, представена от Виктор Орбан.

Държавите, приели поканата на Тръмп, са Аржентина, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Беларус, Египет, Унгария, Индонезия, Йордания, Казахстан, Косово, Мароко, Пакистан, Катар, Саудитска Арабия, Турция, Обединени арабски емирства, Узбекистан и Виетнам.

Какво гласи поканата на Тръмп?

Ето какво пише в оригиналния документ, изпратен от Доналд Тръмп.

"За мен е огромна чест да Ви поканя като президент на Република България да се присъедините към мен в исторически критично и невероятно усилие да затвърдим мира в Близкия изток и същевременно да предприемем смел нов подход към разрешаването на глобалните конфликти! Като Председател на Съвета бих искал официално да поканя Република България да се присъедини като държава членка основател и да стане страна по Хартата на Съвета за мир, представлявана от Вас. Този Съвет ще бъде единствен по рода си, никога преди не е имало нещо подобно!"