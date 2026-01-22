Американското посолство в София: Добре дошла на борда, България

Американското посолство в София излезе с позиция относно присъединяването на България към Съвета за мир. На страницата си във фейсбук от посолството написаха:

"Добре дошла на борда, България — заедно ще работим за укрепването на мира в света.

Приветстваме присъединяването на България към Съвета за мир заедно със Съединените щати и още над 20 други държави, обединени под ръководството на председателя на Съвета - президента Доналд Дж. Тръмп.

Отдаваме признание и на външния министър (2010-2013 г.) Николай Младенов за важната му роля като Върховен представител на Съвета за Газа."

Унгарският премиер Виктор Орбан и българският му колега Росен Желязков бяха единствените политически лидери от Европейския съюз, които присъстваха на церемонията в Давос по подписването на учредителния документ на Борда за мир.

Вчера българското правителство даде мандат на министър-председателя в оставка Росен Желязков за подписване на присъединяването на страната ни към Борда, като предстои ратификация от българския парламент.

"Присъединяването на България към Борда за мир се оценява подобаващо от САЩ и от международната общност, заяви Желязков, цитиран от МС. За нас е изключителна чест и гордост, че върховен представител за Газа е Николай Младенов", посочва още премиерът в оставка след церемонията в Давос.