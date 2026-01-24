Фен на Левски от "София Запад" загина на фронта в Украйна

"Организацията ни скърби! Загубихме един млад, сърцат и обичан наш брат! Почивай в мир, Мишо! Никога няма да бъдеш забравен!", тези думи написаха от ултрас организацията на Левски "София Запад".
От коментарите става ясно, че той е загинал във войната в Украйна, като той се е биел на страната на Киев.
Това е втори фен на "сините", който загива в Украйна. За смъртта на Светослав Славков (31 г.) се разбра в началото на 2024 г. Той бе убит по време на на ожесточени битки около коледните празници на 2023 г. край Купянск.
