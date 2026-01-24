IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 64

Фен на Левски от "София Запад" загина на фронта в Украйна

Организацията съобщи за кончината му

24.01.2026 | 19:35 ч. Обновена: 24.01.2026 | 19:55 ч. 99
Фен на Левски от "София Запад" загина на фронта в Украйна

"Организацията ни скърби! Загубихме един млад, сърцат и обичан наш брат! Почивай в мир, Мишо! Никога няма да бъдеш забравен!", тези думи написаха от ултрас организацията на Левски "София Запад".

От коментарите става ясно, че той е загинал във войната в Украйна, като той се е биел на страната на Киев. 

Това е втори фен на "сините", който загива в Украйна. За смъртта на Светослав Славков (31 г.) се разбра в началото на 2024 г. Той бе убит по време на на ожесточени битки около коледните празници на 2023 г. край Купянск.

Свързани статии

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

софия запад левски украйна
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem