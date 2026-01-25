Митов за Съвета за мир: Не можем да бягаме от инициативи

“Когато намалее напрежението около Гренландия ще видите, че и други европейски държави ще се присъединят към Борда за мир. България има възможност да влияе отвътре като държава, подписала хартата и като разумен европейски глас”, на мнение е вътрешният министър в оставка Даниел Митов.

"Правителството има всички правомощия и президента Румен Радев го каза, "работете до назначаването на служебното правителство". Служебно правителство би трябвало да не поема такива решения. Решението за Борда на мира подлежи и на ратификация в НС. Ние като хора, гледащи малко по-напред и Николай Младенов, заема сериозен пост, бил е външен министър на България с кариера, довела го дотук, това е знак за качество, не само за него, но и спрямо България", обясни пред БНР Митов.

Той заяви, че премиерът в оставка Росен Желязков, за да подпише хартата на Борда за мир в Давос, е изпълнил взето решението на Министерски съвет.

"Решението е легитимно. Ясно е защо го правим – когато се формира сериозна, геополитическа инициатива под американска инициатива е по-добре да си на масата, отколкото част от менюто. Второ - да не се включиш в такъв момент не е неутралитет, а самоизключване. България в момента е част от нещо, което очевидно ще се развива в бъдеще и може да влияе на решенията и подхода. Ние продължаваме да подкрепяме Украйна да се защитава, от друга страна САЩ е наш геополитически сътрудник и не може да бягаме”, обясни вътрешният министър в оставка.

МВР

Митов направи и отчет за резултатите на МВР, постигнати под негово ръководство за година.

"Работата на МВР и която, и да е институция, се оценява през резултати и цифри. Опозицията естествено имаше за задача да атакува и руши доверието, оставете ме мен, но МВР не е на една или друга партия, трябва да бъде устойчива във времето и да се гради доверие, а не да се руши. От ден първи има критики с казуси от 2024 г. и са приписвани, на сегашното управление", коментира вътрешният министър в оставка.

Министърът благодари на американските и британските партньорски служби за сътрудничеството и ползотворната работа за залавянето на фентанил през България – 5 кг за 2025 г.

"С американските и британските партньори направихме т. нар. Специализирана оперативна група, по модела на САЩ, за анализ и противодействие на изпирането на пари. Тази група тепърва започва да работи за подобряване на резултатите. Освен МВР в нея са ДАНС, прокуратура, Митници, НАП и всички влизат в координирани действия. Звеното ще е базирано в ГДНП, това е институционално действие, което цели да ни извади от т. нар. "сив списък"", обясни вътрешният министър Митов.

Министърът на вътрешните работи в оставка добави, че е рано да се коментира слизането на Румен Радев на политическия терен. "Единствено знаем, че Радев не е президент. Дали ще прави партия, ще оглави съществуваща партия или коалиция, с каква програма ще излезе, какви послания, дневен ред, няма как да знаем”.