Митов: Управленската некомпетентност на ПП-ДБ продължава да ражда безумия

Министърът на вътрешните работи в оставка Даниле Митов отговори на нападките от страна на Божидар Божанов от ПП-ДБ, който по-рано днес го обвини в лъжа за съкращенията във ведомството.

“Колко административно неграмотен трябва да си, за да питаш НОИ за щата на вътрешното министерство? На Божидар Божанов му се натрупаха доста компоти във фейсбук”, отговори Митов с публикация във Фейсбук.

Публикацията на Божанов е по повод изказване на Митов, че в последните 15 г. съставът на МВР е бил намален с 12 хиляди души. Според депутата от ДБ "в МВР системно лъжат за какво ли не", и затова поискал данни от НОИ.

В отговор Митов обвини ПП-ДБ в некомпетентност

“Управленската некомпетентност на ПП-ДБ продължава да ражда безумия в главите на нейните говорители. Последното от тях се материализира във фейсбук под формата на пост на човек, на когото често му се налага да си променя постовете заради неточностите и лъжите, които публикува в тях.

Първата лъжа бе за някакви имагинерни стикери и значки на МВР, с които била закичена лека кола по време на местните избори в Пазарджик. Е, МВР нито има, нито използва стикери и значки (по отношение на полицейските значки не трябва да се прекалява с гледането на филми). Оказа се, че става дума за продукти на някакво си НПО”, се казва в съобщението на вътрешният министър.

Свързани статии Божанов обвини Митов, че лъже за съкращенията в МВР

“Сега на този кандидат-управленец и виден експерт по МВР ще му се наложи да поправя и фейсбук писанията си, с които се опитва да опровергава мои изявления за съкращенията в щатния състав на МВР през последните години. Преди време съобщих, че за 15 години щатният състав на МВР е намалял с близо 12 хиляди души. "Умникът" от ДБ обаче питал Националния осигурителен институт (НОИ) за тази работа и оттам, разбира се, му дали някакви данни, които определено нямат нищо общо с числеността на състава на МВР”, добавя Митов.

“Накрая – в снимките отдолу публикувам официална справка, предоставена ми по-рано днес от Дирекция “Човешки ресурси". В нея са представени промените в числеността на МВР през последните 15 години. И все пак, да си припомним, че правителството на ПП-ДБ по времето на Кирил Петков и неговия вътрешен министър Бойко Рашков бодро обявиха, как реформата в МВР е завършена на 98%.”, завърши министърът на вътрешните работи.