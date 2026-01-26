Партията на Радев ще бъде сред водещите сили, ще влезе ли в сценария на НДСВ

Радев освободи президентския пост, сега на ход е Илияна Йотова, която трябва да започне консултациите за назначаване на служебен кабинет. Очакванията са, че тези дни Радев ще обяви дали се включва в предстоящите избори и под каква форма.

Според Павел Вълчев от Агенция "Алфа Рисърч" събития, свързани с проекта на Радев тепърва предстоят и едва ли ще има изненади.

“Разликата ще е, когато вече ще е на политическия терен. Ще трябва да бъде по-конкретен и да прави по-ясни послания", каза социологът в студиото на "България сутрин".

Екипът на Радев

Политическият анализатор доц. Светослав Живков също не очаква големи изненади от екипа на Радев.

"Екипът му е ясен още от предишните години - неговите съветници, неговите близки, общественици, политици. Време за нова партия няма, очевидно ще се влезе в сценария на НДСВ от 2001 година, ще има партия-носител, че дори и група от партии, за да се легитимира брандът, който очакваме. Радев е на силната страна, предвид и по-високия му рейтинг, той ще може да подбира с кои съществуващи формации да играе", допълни доц. Живков в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според Вълчев вече е "ясно откъде Радев ще черпи електорална подкрепа".

"Става въпрос за избирателите на националистическите партии и БСП. От друга страна, може да се очаква и от такива, с които има различия. Заради това е много важна как ПП-ДБ ще изиграят ситуацията, дали ще акцентират върху различията си с Радев. Има и очаквания за хората, които в последните години не са гласували. "Алфа рисърч" проведе изследване през декември, когато проектът на Радев не беше на масата, и още тогава измерихме, че между 300 до 500 хиляди души повече от предишните избори изразяват желание да гласуват", подчерта Вълчев.

Каква политика да очакваме от Радев?

40% от анкетираните тогава са казали, че очакват нова партия.

"Само половината от анкетираните виждаха тази нова партия в лицето на Радев. По-голям акцент ще има във вътрешнополитически план, но има и много въпросителни - дали ще направи съдебна реформа, с кого ще я прави. Той ще акцентира повече във вътрешнополитически план, където може и да спечели по-сериозна подкрепа, докато във външнополитически план той се опитва да лавира", поясни социологът.

"Малка част от хората на протеста, поне в София, биха подкрепили Радев. Стои въпросът с идеологиите - дали ще е ляво, дали ще е дясно. Ясно е намерението на Радев да се представи като един международен кандидат, да събере подкрепа отвсякъде. Това обаче е невъзможно, защото той не е нов на политическа сцена. Неговите ориентации и връзки са повече от ясни. Той ще разчита и на немалкото хора, които са разочаровани от политическото статукво", добави доц. Живков.

Политическият анализатор е на мнение, че ПП-ДБ все още нямат решение дали ще работят с Радев: "Нека не очакваме от Радев конкретни платформи за управление и реформи. Девет години той разчиташе на нещо друго - директното противопоставяне, няма причина да очакваме това негово поведение да бъде променено. Донякъде той ще следва модела на Царя от 2001 година".

Според социолога Павел Вълчев партията на Радев ще има роля в парламента и ще бъде сред водещите сили.

"Задачата за 121 депутати е доста амбициозна. По-високата избирателна активност ще минимизира ефекта на купения вот и манипулациите. И другото, което може да очакваме, е, че няма да има толкова политически играчи в следващия парламент. Тези партии, които най-възторжено посрещат Радев, ще понесат електорални щети от това, и е възможно да не са в парламента. Изключително важно е да се върне доверието в изборите", поясни социологът.

Доц. Живков е на мнение, че по време на кампанията Радев ще трябва да отговори на доста въпроси и прогнозира, че МЕЧ и "Величие" ще са под бариерата.

