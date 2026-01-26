Общинар от ПП прозря: "Топлофикация" – София не се управлява добре

"Топлофикация" – София не се управлява добре. Изтичат изключително много средства – заради това тя има такива огромни дългове, и докато това не се промени просто "Топлофикация" винаги ще бъде един голям проблем за София. Това заяви пред журналисти председателят на групата на "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) в Столичния общински съвет (СОС) Бойко Димитров.

Димитров заедно с общинските съветници от групата на ПП-ДБ в СОС Грета Стефанова и Марта Георгиева провериха на място в столичния квартал "Дружба 2" как вървят ремонта, извършван от "Топлофикация" – София и възстановителните дейности по него.

Председателят на групата припомни, че още през есента на 2025 г. от "Топлофикация" – София заявиха, че започват ремонт на топлопреносната система в "Дружба 2". "Ние тогава заявихме, че не се прави ремонт в началото на есента – и както се вижда и сега и през зимата. Другото, което казахме е, че ние постоянно ще контролираме този район. В момента положението тук е, че навсякъде вече са подменени тръбите, но няколко месеца след подмяната на тръбите все още всички виждате междублоковите пространства в какъв вид са", посочи той и призова медиите да дадат публичност, защото има да се свърши още много работа и междублоковите пространства да бъдат възстановени във вида, в който са били преди ремонта.

Димитров подчерта, че във всички части на "Дружба 2" положението е такова. По думите му, когато се започна един такъв огромен ремонт, той трябва да е добре планиран и отбеляза, че задължение на изпълнителите, които подменят тръбите, е да възстановят междублоковите пространства. Той обвини ГЕРБ в това, че дълги години са водили "Топлофикация" към фалит.

"Топлофикация" се управлява от ГЕРБ, включително и в момента от икономическото мнозинство, което е сглобено около ГЕРБ и което си назначи ръководството на "Топлофикация". Това, което ние правим, е постоянен контрол. Ние всяка седмица сме тук, на терен, да проверяваме как върви този ремонт", каза Димитров и бе категоричен, че е недопустимо жителите на този голям квартал да живеят в такава среда.

Според него големият въпрос е дали "Топлофикация" не е една касичка, която да плаща към едни подизпълнители.

Общинската съветничка Грети Стефанова, която е заместник-председател на инженерна комисия, заяви, че "мнозинството брани "Топлофикация" да не обяснява защо са постоянно тези ремонти, защо си спира парното и винаги ли се спира заради ремонт, дали някъде не искат да извиват ръце".

Като подчерта, че дружеството "Топлофикация" може би 17 пъти дотук е обявявано в несъстоятелност, тя посочи, че то е от национално значение неговото съществуване и гарантира сигурността на страната в голяма степен и ходовете, които трябва да се предприемат е то да се оздрави. "Трябва да се използват възможностите и капацитета, който има, трябва да се вкара нов капацитет и нови възможности и най-вече да се управлява от хора, знаещи, можещи и с определена цел и план", добави Грети Стефанова и допълни, че концесия не е мръсна дума и е решение.

И СОС, и кметът дължат решение на проблема с "Топлофикация", категорична е тя и допълни, че няма ден, в който да няма ремонт на дружеството.

От ПП-ДБ настояват да бъдат проведени конкурсите за всички 14 дружества, чийто ръководства са с изтекли мандати.

Общинската съветничка Марта Георгиева от своя страна заяви, че повече от 100 дървета са отсечени в "Дружба 2" при тези ремонти дейности, като "това се случи тихомълком и в нарушение на Наредбата за изграждане на зелената система, тъй като премахването на дървета не е минало през Комисията по околна среда, каквото задължение има за премахване на повече от 12 дървета". "Ще следим те да бъдат възстановени в много по-голям размер, отколкото на брой са отсечени и да бъдат с качествата и характеристиките на тези, които са премахнати. Много важно е топлоподаването и хората да са на топло, но важно е и да бъде възвърната тяхната жизнена среда", каза още тя.