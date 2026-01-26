Кристалина Георгиева: Икономиката на България се развива добре, въпреки политическата криза

България не може да си позволи дефицитът на страната да върви нагоре. Това предупреди управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева пред БНТ и предупреди властта да внимава с фискалната политика.

Според управляващия директор на МВФ икономиката на страната се развива добре, въпреки политическата криза и страната ни вече печели от въвеждането на еврото.

Георгиева коментира, че още е рано да се каже каква ще бъде инфлацията - въпрос, който вълнува всички българи. Според нея това ще стане ясно след няколко месеца, но по думите ѝ в останалите държави, които са се присъединили към еврозоната, еднократната инфлация е била между 0,1 и 0,3%.

Тя заяви: "Първите ползи от влизането в еврозоната са вече налице. Ние плащаме по-малко за обслужването на външния дълг на България. Аз очаквам да видим повече интерес на инвеститорите в България и, разбира се, повече туристи, които да идват у нас. Общо оценката ни за България е положителна, но България трябва да внимава с фискалната политика - не може да си позволява дефицитът да върви нагоре. Ние направихме някои препоръки в това отношение. Надявам се, че когато има правителство, ще обърне внимание. И България трябва да бъде много внимателна с това как върви напред с европейските пари. Има голям прогрес в това отношение, нека все така да е."

Георгиева смята, че хората в България са разочаровани от политиците и затова избирателната активност в страната е ниска, което води до парламенти, които не са в състояние да излъчат стабилни правителства.