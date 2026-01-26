Кристалина: Краят на войната в Украйна няма да намали разходите за отбрана

Краят на войната в Украйна няма да доведе до намаление на разходите за отбрана, но ще стане повод за повече инвестиции в региона, заяви управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева на среща с европейски журналисти в Брюксел.

“Наистина се надявам да се върви по пътя към мира”, добави Георгиева.

“Ако се постигне споразумение, ще отпадне основното препятствие за развитие на украинската икономика. Краят на войната ще намали, но няма да премахне изцяло, отрицателното въздействие за икономиката на Европа. Така Европа ще може да насочи повече средства, за да насърчи украинската икономика и тя да ползва европейски стоки и услуги. Войната накара Европа да осъзнае, че не може да приема сигурността за даденост и да преосмисли военните разходи. Тези разходи обикновено тласкат научните изследвания и това подобрява конкурентоспособността, но засяга възможностите за предоставяне на обществени услуги”, добави шефът на МВФ.

Еврото в България, търговията между САЩ и ЕС

“Въвеждането на еврото в България е нещо много добро за страната, вече се забелязват първите ползи - цената на заемите се понижи. Виждаме, че преходът е плавен, много е рано да се каже какво ще бъде отражението върху инфлацията. В много други страни то беше еднократно и до 0,3 на сто, ще имаме отговора за България след няколко месеца”, обясни Георгиева.

Според нея налагането на допълнителни мита в търговията между ЕС и САЩ би създало пречки пред икономиката. Георгиева добави, че поуката е, че в свят с повече несигурност добавянето на допълнителни препятствия се отразява на пазарите и създава опасност от дългосрочно отражение върху икономическия растеж. Въвеждането на митата отнема от печалбите на дружествата, очакваме тази и следващата година половин процент от БВП да се загуби заради намаляването на техните печалбите, поясни Георгиева. / БТА