IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 105

Бързият влак от Кюстендил за София дерайлира

При инцидента няма пострадали пътници

26.01.2026 | 19:15 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Бързият влак от Кюстендил за София дерайлира в паднали на релсите скали. Инцидентът е станал около 17:00 часа в участъка Земен - Радомир.

При движение влакът се е ударил в земната маса на релсите, свлечена заради обилните дъждове от последните часове.

При инцидента няма пострадали пътници, съобщиха от БДЖ. Пътниците изчакват на място да бъдат превозени с автобуси.

Отменен е и влакът Перник - Кюстиндил. Пътуващите в тази посока също ще бъдат транспортирани с автобуси, пише БНТ.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

влак дерайлира
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem