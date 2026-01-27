Наводнен мост откъсна от света шест села в община Ардино

Частично бедствено положение обяви в община Ардино кметът Изет Шабан след обилните валежи през последните два дни.

То важи за шест населени места – Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.

Селата на практика са откъснати от света, след като вода заля моста над река Арда в района на с. Китница и той е неизползваем в момента.

Със заповед на кмета е забранено движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци с цел гарантиране безопасността на населението.

Мостът е единствената транспортна връзка за жителите на засегнатите села.