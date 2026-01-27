IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 45

Наводнен мост откъсна от света шест села в община Ардино

Кметът обяви частично бедствено положение

27.01.2026 | 11:25 ч. 2
Снимка: Община Ардино

Снимка: Община Ардино

Частично бедствено положение обяви в община Ардино кметът Изет Шабан след обилните валежи през последните два дни.

То важи за шест населени места – Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.

Селата на практика са откъснати от света, след като вода заля моста над река Арда в района на с. Китница и той е неизползваем в момента.

Със заповед на кмета е забранено движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци с цел гарантиране безопасността на населението. 

Мостът е единствената транспортна връзка за жителите на засегнатите села.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Ардино частично бедствено положение
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem