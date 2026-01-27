IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пускат още 3 км от метрото в София

Ще има три нови метростанции под бул. "Владимир Вазов" в район "Подуяне"

27.01.2026 | 20:37 ч. 9
Снимка: Столична община

Софийското метро ще се разшири с нов 3-километров участък и три нови метростанции под бул. "Владимир Вазов" в район "Подуяне". Това съобщават от Столична община във Фейсбук. Очаква се трасето да влезе в експлоатация до 1 август.

Участъкът е завършен на 93%, релсовият път е положен, а в момента се изпълняват довършителни дейности. Новите станции ще осигурят бърза и удобна връзка за над 45 000 пътници между кварталите "Хаджи Димитър", "Сухата река", "Левски Г" и западните части на града – "Овча купел" 1 и 2 и "Горна баня".

В момента София разполага с 47 метростанции и 52 км трасе, които обслужват ежедневно 470 хиляди пътници. Разширението в "Подуяне" е част от програмата за развитие на метрото, в рамките на която през 2026–2027 г. ще бъдат пуснати общо 10 нови метростанции, пише в публикацията.

метро София Столична община метростанция
