IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 137

Небостъргач ще изникне на метри от метростанция в "Дианабад"

Той ще е висок 75 метра

21.01.2026 | 21:21 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Кметът на София Васил Терзиев е разрешил изграждането на 75-метрова кула на мястото на бензиностанция "Петрол" в "Дианабад". Той ще бъде буквално на метри до метролинията и върху вече претоварено кръстовище. За това алармира в своя профил в социалната мрежа Боян Юруков.

Заповедта, позволяваща изготвяне на предложение за ПУП за небостъргача, е с днешна дата.

Юруков представя визуализация на проекта.

"Темата мина два пъти комисия, беше искано становище от районния кмет на "Изгрев", който нямаше възражения, а после му пратиха цялата преписка да я разгледа отново заедно с искане за нов транспортен анализ. Държа я над месец, не направи обществено обсъждане и я върна отново без възражения. В заповедта ще видите историята на преписката и аргументите защо минава комисия. Прочетете точно защо на това място имат право на такова нещо и звъннете после на Диков да го питате. ПУП на "Дианабад" е изготвен преди десетилетие, а ОУП позволява конкретно на това място до 75 м. строеж", написа Боян Юруков. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Дианабад небостъргач метростанция Васил Терзиев
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem