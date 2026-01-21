Небостъргач ще изникне на метри от метростанция в "Дианабад"

Кметът на София Васил Терзиев е разрешил изграждането на 75-метрова кула на мястото на бензиностанция "Петрол" в "Дианабад". Той ще бъде буквално на метри до метролинията и върху вече претоварено кръстовище. За това алармира в своя профил в социалната мрежа Боян Юруков.

Заповедта, позволяваща изготвяне на предложение за ПУП за небостъргача, е с днешна дата.

Юруков представя визуализация на проекта.

"Темата мина два пъти комисия, беше искано становище от районния кмет на "Изгрев", който нямаше възражения, а после му пратиха цялата преписка да я разгледа отново заедно с искане за нов транспортен анализ. Държа я над месец, не направи обществено обсъждане и я върна отново без възражения. В заповедта ще видите историята на преписката и аргументите защо минава комисия. Прочетете точно защо на това място имат право на такова нещо и звъннете после на Диков да го питате. ПУП на "Дианабад" е изготвен преди десетилетие, а ОУП позволява конкретно на това място до 75 м. строеж", написа Боян Юруков.