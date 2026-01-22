Огромен кратер зейна в "Слатина" до изкопа на метрото СНИМКИ

Огромен кратер зейна до изкопа на новата метростанция на кръстовището на улиците "Гео Милев" и "Слатинска", пишат в социалните мрежи жители на квартала.

Още сутринта е подаден сигнал до общинската администрация, за да бъде обозначено с предупредителни заграждения за преминаващите коли.

Кметът на район Слатина Георги Илиев е информирал останалите отговорни институции. По думите му причината за инцидента все още не е ясна.

Преобладават предположенията, че това е заради Къртицата, която копаеше там заради метрото, тъй като кратерът е в непосредствена близост до строителния обект. Според други жители на района аварията е причинена заради пара от шахта на "Топлофикация”.

Снимка: "Столичен район Слатина", Facebook

Кметът на район Слатина Георги Илиев информира останалите отговорни институции, но призна, че и към момента причината за аварията остава неясна.

"Обезопасено е и колеги от всички институции търсят причината. Колегите вече са там, заедно с представители на фирмата, обслужваща района за пътна инфраструктура и на "Метрополитен", предвид близостта на обекта", каза кметът на района “Слатина” Георги Илиев.

Снимка: Георги Илиев - кмет на Слатина, Facebook