IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 100

Огромен кратер зейна в "Слатина" до изкопа на метрото СНИМКИ

Кметът Георги Илиев е информирал институциите

22.01.2026 | 16:15 ч. 8
Георги Илиев - кмет на Слатина, Facebook

Георги Илиев - кмет на Слатина, Facebook

Огромен кратер зейна до изкопа на новата метростанция на кръстовището на улиците "Гео Милев" и "Слатинска", пишат в социалните мрежи жители на квартала.

Още сутринта е подаден сигнал до общинската администрация, за да бъде обозначено с предупредителни заграждения за преминаващите коли.

Кметът на район Слатина Георги Илиев е информирал останалите отговорни институции. По думите му причината за инцидента все още не е ясна.

Преобладават предположенията, че това е заради Къртицата, която копаеше там заради метрото, тъй като кратерът е в непосредствена близост до строителния обект. Според други жители на района аварията е причинена заради пара от шахта на "Топлофикация”.

кратер

Снимка: "Столичен район Слатина", Facebook

Кметът на район Слатина Георги Илиев информира останалите отговорни институции, но призна, че и към момента причината за аварията остава неясна. 

"Обезопасено е и колеги от всички институции търсят причината. Колегите вече са там, заедно с представители на фирмата, обслужваща района за пътна инфраструктура и на "Метрополитен", предвид близостта на обекта", каза кметът на района “Слатина” Георги Илиев.

Кратер Слатина

Снимка: Георги Илиев - кмет на Слатина, Facebook

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Слатина кратер метро къртица Метрополитен Георги Илиев районен кмет
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem