Парламентът закри Комисията за противодействие на корупцията

Окончателно на второ четене парламентът прие законопроекта за изменение на Закона за Сметната палата, с който се закрива Комисията за противодействие на корупцията (КПК) и функциите ѝ се прехвърлят на Главна дирекция “Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) на МВР и на Сметната палата.

Функциите по разкриване и противодействие на корупцията се възлагат на ГДБОП, а разследването на проявите на корупция по високите етажи - отново на следователите. Дейностите по превенция на корупцията, установяване на конфликт на интереси и на несъответствие в декларираното имущество на лица, заемащи публични длъжности, се прехвърлят към Сметната палата, която става правоприемник на административните структури на КПК, осъществяващи тези функции.

След закриването, служителите от Специализирана дирекция “Противодействие на корупцията“ в КПК преминават към ГДБОП без срок за изпитване, освен служителите, които са в срок за изпитване, е решението на парламента.

КПК предава на Държавна агенция “Национална сигурност“ (ДАНС) всички архивни дела на оперативен отчет, както и останалите бази данни в КПК, съдържащи информация относно тези дела, реши окончателно парламентът. Първоначално се предлагаше тези бази данни да бъдат унищожени незабавно, но правната комисия прие редакция на текстовете, която получи подкрепа и в пленарната зала.

По време на заседание бяха отхвърлени предложенията на ПП-ДБ и “Възраждане” всички архивни дела на оперативен отчет и свързаните с тях данни да бъдат предадени на ГДБОП, а не на ДАНС.

Промените предвиждат още всички действащи дела на оперативен отчет, водени от КПК, преминават към ГДБОП.