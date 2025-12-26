Асен Василев в Кърджали: Нужни са 121 депутати за реформи срещу корупцията

Лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев, бившият министър-председател акад. Николай Денков и депутатът Айлин Пехливанова проведоха днес открита среща с граждани от Кърджали. Достъпът до срещата беше напълно свободен.

Пред гражданите на Кърджали Асен Василев даде конкретни примери за мащабната корупция в последните месеци на сегашното управление:

Селски пътища: „Милион и половина лева за 150 метра селски път. Вие искате ли да плащате такива данъци?“

„Златната ливада“ при Козлодуй: „68 декара ливада за 200 милиона лева от Енергийния холдинг – 3000 лв. на квадратен метър. Тук, в Кърджали, апартамент в центъра е 3000 лв. на квадратен метър. Но тук не говорим за апартамент в центъра, говорим за ливада. 200 милиона лева – толкова струват всички хеликоптери, които купихме, за да може сега да имаме въздушна помощ в държавата. Те ще откраднат през една ливада“, сравни Василев.

Посланието на ПП беше, че без 121 депутати, готови на решителни реформи, корупцията ще продължи да изяжда бъдещето на България, съобщиха от пресцентъра на ПП.

Асен Василев категорично осъди Възродителния процес от 80-те години. "Абсолютно недопустимо е една държава да изгони по такъв начин хората си. Това не е държава, в която ние трябва да живеем. Това не е държава, която ни трябва занапред“, категоричен беше Василев.

Акад. Николай Денков смята, че цялата нестабилност в държавата се дължи на Бойко Борисов и Делян Пеевски.

"Те са нестабилността. И докато не се махнат, ще има избори, защото хората не искат да бъдат лъгани и крадени повече“, каза той.

Денков отбеляза още, че стабилността ще дойде, когато се появи мнозинство в парламента, което иска да управлява честно, без да краде, без да лъже, а депутатите ходят без охрана – не за друго, а защото не ги е страх, че някой техен „другар“ от бандитските им години може да ги застреля.

Айлин Пехливанова, депутат от „Продължаваме Промяната“, призова гражданите на Кърджали да не се поддават на манипулациите, с които преди всеки избор едни и същи хора плашат етническите турци в България с нов Възродителен процес. „Аз искам да говорим как ще си подобрим живота, какво ще става занапред. Мен като майка това ме обижда“, каза тя.

На срещата бяха дошли да слушат и да задават въпроси и общински представители на ДПС – Ново начало.

След срещата с граждани Асен Василев, акад. Николай Денков и депутатът Айлин Пехливанова н поднесоха венец а Тюркян чешма в памет на жертвите Възродителният процес. Паметникът почита 17-месечната Тюркян – най-младата жертва на насилствената смяна на имената на българските турци в село Могиляне преди 41 години. Това е една от най-тежките и символни трагедии, белязали тоталитарния режим в България. Местното население се противопоставя на репресията, а напрежението прераства в сблъсъци. Цената е жестока – три човешки живота, сред които и Тюркян.

Трагедията предизвиква силен обществен и политически отзвук, а Тюркян се превръща в образ и символ на невинността, погубена от несправедливост и насилие от страна на властта. И ни напомня колко крехки могат да бъдат човешките права и свободата, когато не са защитени.

Днешният ден отново ни напомня, че свободата и демокрацията, извоювани с толкова усилия, не трябва да допускат подобни трагедии никога повече.