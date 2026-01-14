Ивелин Михайлов: В ДНК-то на "Величие" няма корупция и лъжа

Последно ни остана да гарантираме честни избори и ще го направим по невиждан до момента начин, заяви лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов в декларация от парламентарната трибуна при откриването на новата пленарна сесия.
Ние от парламентарната група на „Величие“ имаме удоволствието да сме нови в политиката и да нямаме в нашето ДНК корупцията и лъжата, които присъстват при повечето партии в Народното събрание, посочи Михайлов.
Не сме наследствени политици, нито от остарялата аристокрация, принудени сме да влезем поради съществена причина - това е Конституцията. Михайлов добави, че главният закон е доста добър и му харесва.
Като гледаме какво приказват политиците, ние си казахме - тия хора са се объркали, те са като доктор, който мери погрешно температурата на хората. Казахме си - ще влезем тук, с цел да сме връзка сред народа и политиците.
Станахме очевидци на феноменални артисти, съобщи Михайлов. Няма толкоз положителни артисти като българските политици. Излизат без повторения, и изиграват сцената си.
"Слушах Стойнев, който сподели, че България просперира, има подем, това го слушаме и от Борисов", посочи още лидерът на „Величие".
Ние стигнахме едно дъно, заключи Михайлов. Според него по времето на социализма, дипломатите са били на високо равнище.
