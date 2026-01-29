IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
И Варна е заплашена от криза с боклука, призна кметът Коцев

Причината била политически спорове в общината

29.01.2026 | 09:03 ч. Обновена: 29.01.2026 | 09:14 ч. 49
Снимка: БГНЕС

Варна е заплашена от криза със сметосъбирането, която може да надхвърли тази в София, а причината е политическа, предупреди в социалните мрежи кметът на Варна Благомир Коцев, съобщи БНР.

Той обясни, че председателят на Комисията по благоустройство и комунални дейности в Общинския съвет отказва да свика заседание, на което да се гласува план-сметката за чистота на Варна.

По този начин, Мартин Златев от група "Български глас" оставя на Общинския съвет

само един шанс преди морската столица да потъне в боклук

Това е общинските съветници утре да гласуват на заседанието си извънредна точка, която ПП-ДБ ще предложи за незабавно гласуване на план-сметката.

По закон общинските съвети имат време до 31 януари да приемат своите план-сметки по ред, установен от Министерски съвет. Ако това не се случи, не може да се правят плащания към сметопочистващата фирма и тя ще спре да работи, посочва Коцев.

Тагове:

варна боклук общината спорове
