Норовирус пламна на круизен кораб, има смъртен случай

Френските власти са ограничили достъпа на повече от 1700 пътници и членове на екипажа на круизен кораб, акостирал в Бордо, след като пътник е починал от предполагаем норовирус, съобщиха официални лица.

Корабът Ambition, който превозва 1233 пътници, повечето от които британски или ирландски граждани, е пристигнал в Бордо във вторник. Един 90-годишен пътник е починал, а около 50 души са показали симптоми на вируса, съобщиха френски здравни служители.

Операторът Ambassador Cruise Line заяви, че починалият гост не е съобщил за никакви симптоми на стомашно-чревно заболяване (СЗЗ) и причината за смъртта все още не е установена, в очакване на пълен доклад на съдебния лекар, съобщава The Guardian.

Компанията потвърди, че има 48 активни случая на СЗЗ сред пътниците и един сред екипажа на кораба, който е бил на 14-дневен круиз. Компанията също така заяви, че френските брегови власти са инструктирали гостите и членовете на екипажа да останат на борда.

Корабът отплава от Белфаст в петък и от Ливърпул в събота. Данните от оператора показват увеличение на случаите след качването на гостите в Ливърпул.

"Бихме искали да уверим гостите, че приемаме изключително сериозно всички заболявания на борда на нашия флот. Засилени протоколи за санитария и превенция бяха незабавно въведени на целия кораб в съответствие с установените процедури за обществено здраве след първоначалните съобщения за заболявания", се казва в официално изявление на компанията.

"Въведените всеобхватни мерки за здраве и безопасност включват засилени мерки за почистване и дезинфекция в обществените зони, асистирано обслужване в избрани заведения за хранене и текущи насоки за гостите относно хигиената на ръцете, включително редовно миене на ръцете, използване на дезинфектанти за ръце и своевременно докладване на всякакви симптоми на медицинския екип на борда", се казва още в съобщението.

Властите в Бордо са поискали да извършат рутинен преглед на здравословното състояние и записи на кораба, каза посланикът, добавяйки, че на кораба са били изпратени и специализиран медицински екип и "санитарни консултанти“.

Докато са били на борда, специализираният медицински екип е събрал съществуващите проби за лабораторни изследвания в университетската болница в Бордо, като обработката на резултатите изисква минимум шест часа.

"Докато разследването и тестовете продължават, всички гости и екипаж са инструктирани да останат на борда под ръководството на местните брегови власти. След като бъде дадено разрешение, гостите ще могат да слязат", добавя операторът.